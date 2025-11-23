Villa Carlos Paz supera el 95% de ocupación y vive jornadas a pleno

Villa Carlos Paz registró un movimiento turístico sobresaliente durante este fin de semana XXL, que se extiende hasta mañana lunes. Según datos del Centro Inteligente de Datos Turísticos, la ciudad superó el 95% de ocupación, una cifra que la posiciona nuevamente entre los destinos más elegidos del interior del país.

Las familias que arribaron a la ciudad completaron especialmente los alojamientos de mayor categoría, impulsados por una combinación de servicios, infraestructura y actividades que se mantiene como diferencial en la región.

La variedad hotelera, la gastronomía consolidada, las propuestas culturales y deportivas, y la conectividad con los principales centros urbanos contribuyeron a que los visitantes encontraran en Villa Carlos Paz un punto ideal para disfrutar del descanso y el entretenimiento.

Con este rendimiento, la ciudad proyecta una temporada de verano con expectativas en alza, reforzando su rol como destino central en la oferta turística cordobesa.