Capilla del Monte con plena ocupación en el último finde extra largo del año

lunes, 24 de noviembre de 2025 · 03:05

Capilla del Monte. Con una agenda plagada de actividades para todos los gustos, Capilla del Monte superó el 97% de ocupación de sus plazas hoteleras.

"Las expectativas eran buenas. Además, le incorporamos dos eventos convocantes: el Moto Encuentro con más de 400 motos, y el Festival Coral Serrano, ambos eventos con gente de todo el país. Alojamientos, gastronómicos y cadena de valor generando ingresos para nuestra economía local", destacó la secretaria de Turismo, Alina Szczupak.

