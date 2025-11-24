Capilla del Monte con plena ocupación en el último finde extra largo del año

Capilla del Monte. Con una agenda plagada de actividades para todos los gustos, Capilla del Monte superó el 97% de ocupación de sus plazas hoteleras.

"Las expectativas eran buenas. Además, le incorporamos dos eventos convocantes: el Moto Encuentro con más de 400 motos, y el Festival Coral Serrano, ambos eventos con gente de todo el país. Alojamientos, gastronómicos y cadena de valor generando ingresos para nuestra economía local", destacó la secretaria de Turismo, Alina Szczupak.