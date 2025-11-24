Tanti premió a las mejores empanadas en dos días de fiesta

La localidad de Tanti vivió este fin de semana XXL el cierre de la Expo Empanada – Sabores en Masa, un encuentro que durante dos días combinó gastronomía y música popular con una fuerte participación de vecinos y turistas.

El evento reunió propuestas de folclore, cumbia y cuarteto que se alternaron en el escenario mientras los visitantes recorrían los puestos y degustaban las variedades presentadas por emprendedores locales.

En la jornada final, el jurado evaluó todas las empanadas participantes y seleccionó a las cuatro destacadas del evento. Las ganadoras recibieron premios especiales, entre ellos estadías en establecimientos turísticos de Tanti, además de reconocimientos por su participación.

La convocatoria cerró con balance positivo entre organizadores, emprendedores y familias que acompañaron la propuesta. Las autoridades locales adelantaron que en los próximos días se darán a conocer los eventos programados para la temporada de verano.