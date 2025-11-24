Tránsito cargado en las sierras por el movimiento turístico

El movimiento turístico del fin de semana extra largo generó congestión en varios corredores provinciales, donde la Policía de Córdoba recomendó circular con especial precaución debido al flujo continuo de vehículos que se desplazan hacia el Valle de Punilla y otras zonas serranas.

Según informó la fuerza, se registra tránsito pesado en la Ruta Nacional 19, especialmente entre Santiago Temple y Arroyito, uno de los trayectos más utilizados por quienes ingresan desde el este provincial. La situación también se repite en distintos sectores de la Autovía de Punilla y varios puntos de la Ruta Nacional 38, donde el caudal vehicular se mantiene elevado durante la tarde.

El organismo insistió en que la combinación de visitantes, horarios de retorno y alta densidad sobre la calzada puede reducir la velocidad de circulación y generar demoras. Los equipos de control vial permanecen desplegados en los puntos críticos para ordenar el tránsito y asistir a los conductores.