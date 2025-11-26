Carlos Paz fue distinguida con el Bitácora de Oro por su promoción turística

Villa Carlos Paz recibió el premio Bitácora de Oro en la categoría “Destino provincial mejor promocionado”, durante la edición 2025 de los Premios Bitácora realizada en el Centro de Convenciones Córdoba. La ciudad compartió terna con Córdoba Capital y Villa General Belgrano, y resultó ganadora gracias al voto de actores de toda la industria turística.

El galardón reconoce al destino que más se destacó durante el año en materia de promoción, comunicación y posicionamiento, valorando la eficacia de campañas, estrategias de marketing, presencia territorial y capacidad para atraer visitantes. La particularidad de estos premios es que los eligen los propios profesionales del sector, lo que otorga un valor adicional al reconocimiento.

Más de 3000 agentes de viajes, operadores, hoteleros y funcionarios participaron de la votación que definió a los referentes turísticos de 2025. Por primera vez, el evento se realizó en la provincia de Córdoba, en un gesto que subraya el espíritu federal de la industria y la consolidación de la provincia como sede de grandes encuentros.

Durante la ceremonia, el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, destacó que el premio “es un orgullo para Villa Carlos Paz” y subrayó el trabajo coordinado entre el municipio y los distintos sectores turísticos. Señaló que la ciudad viene desarrollando campañas en distintos puntos del país, con presencia física, publicidad y estrategias que acompañan el Master Plan de Turismo Sostenible.

Boldrini sostuvo que la actividad turística se potencia cuando las ciudades trabajan juntas y que eventos como Cosquín Rock o el Festival de Villa María generan impactos positivos en Villa Carlos Paz. Agradeció el reconocimiento y afirmó que el premio motiva a seguir posicionando a la ciudad en el mercado nacional.