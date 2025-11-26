Córdoba Capital alcanzó picos del 80% de ocupación hotelera

Córdoba Capital cerró el fin de semana XXL con un balance turístico altamente positivo. Entre el 21 y el 24 de noviembre, la ciudad recibió más de 12.600 visitantes y alcanzó un promedio de ocupación del 69,8% en establecimientos formales, según datos del Observatorio Turístico municipal. El mayor movimiento se dio en la hotelería de tres estrellas, que llegó al 86,5%.

Los responsables del área destacaron que el comportamiento de la demanda confirmó una tendencia ascendente. Según el subsecretario de Turismo, Marcelo Valdomero, la ocupación estuvo un 20% por encima del promedio anual y registró picos cercanos al 80% en jornadas puntuales. El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, subrayó que la inversión en infraestructura, conectividad aérea y promoción turística consolida a Córdoba como un destino competitivo a nivel nacional.

Además del alojamiento formal, se sumó el movimiento de quienes visitaron la ciudad por el día o se hospedaron en casas particulares. Otros tipos de servicios —como campings, colonias y alojamientos alternativos— rondaron el 40% de ocupación, dentro de un esquema general favorecido por el buen clima y la creciente modalidad de viajes cortos y espontáneos.

Córdoba se sostiene como un destino urbano activo durante todo el año, combinando historia, patrimonio cultural, vida moderna y espacios de naturaleza en un área metropolitana de casi dos millones de habitantes.