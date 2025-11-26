Punilla proyecta su futuro turístico y Valle Hermoso suma su mirada

Hacia un modelo turístico coordinado
Punilla proyecta su futuro turístico y Valle Hermoso suma su miradaRepresentantes municipales y del sector privado aportaron su visión en una jornada organizada junto a la Universidad Provincial para proyectar acciones regionales hacia 2026.
Valle Hermoso formó parte de una instancia clave dentro del Plan Estratégico de Turismo Sostenible de la Comunidad Regional Punilla. El encuentro reunió a referentes de municipios y comunas que presentaron sus aportes para el desarrollo coordinado de la actividad turística en los próximos años.
El intendente Daniel Spadoni y la directora de Turismo, Anabel Pereyra Córdoba, participaron junto a otros representantes públicos y privados en una jornada de análisis y planificación organizada con la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba.
Durante el intercambio, se evaluaron líneas de acción, potencialidades locales y oportunidades de articulación regional con horizonte en 2026. La propuesta busca consolidar un turismo sostenible, con una mirada integral y de largo plazo para el valle de Punilla.