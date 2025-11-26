Punilla proyecta su futuro turístico y Valle Hermoso suma su mirada

Valle Hermoso formó parte de una instancia clave dentro del Plan Estratégico de Turismo Sostenible de la Comunidad Regional Punilla. El encuentro reunió a referentes de municipios y comunas que presentaron sus aportes para el desarrollo coordinado de la actividad turística en los próximos años.

El intendente Daniel Spadoni y la directora de Turismo, Anabel Pereyra Córdoba, participaron junto a otros representantes públicos y privados en una jornada de análisis y planificación organizada con la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba.

Durante el intercambio, se evaluaron líneas de acción, potencialidades locales y oportunidades de articulación regional con horizonte en 2026. La propuesta busca consolidar un turismo sostenible, con una mirada integral y de largo plazo para el valle de Punilla.