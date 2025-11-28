Capilla del Monte reunió al turismo para avanzar en proyectos conjuntos

Prestadores turísticos, egresados, autoridades municipales y representantes de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) participaron del Encuentro Sectorial de Turismo realizado en el complejo Casablanca de Capilla del Monte. La jornada formó parte de las acciones impulsadas por el Consejo Intersectorial del Departamento Punilla y permitió exponer avances del trabajo colaborativo entre el municipio, el sector privado y la casa de estudios.

El intendente Fabricio Díaz destacó que las actuales líneas de acción surgieron de una reunión multisectorial previa, en la que participó la rectora de la UPC, Esp. María Julia Oliva Cúneo, junto a instituciones educativas de la región. Según indicó, esos aportes sirvieron para delinear iniciativas que hoy se implementan desde la Universidad en articulación con la gestión local.

La secretaria de Turismo, Lic. Alina Szczupak, detalló los progresos del Proyecto Impulsa, una propuesta originada en la sede local de la UPC que, mediante convenio con la Cámara de Turismo y apoyo municipal, ofrece asesoría gratuita a prestadores turísticos a través del trabajo integral de estudiantes de Marketing Digital, Administración, Turismo y Diseño.

A su turno, la rectora de la Sede Regional, Tec. Cristina Battista, agradeció la presencia de la secretaria de Vinculación Territorial de la UPC, Dra. Viviana Fernández, y su equipo. También destacó la apertura de nuevas carreras de grado, como la Licenciatura en Turismo y la reciente Licenciatura en Diseño.

La actividad reunió a referentes de toda la región, consolidando un espacio de diálogo permanente que busca fortalecer el desarrollo territorial mediante acciones concretas entre municipio, comunidad educativa y sector productivo.