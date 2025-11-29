Cómo impactará en Carlos Paz la alianza estratégica con Despegar

Un importante encuentro se celebró el viernes pasado entre las autoridades municipales de Villa Carlos Paz y representantes de la plataforma Despegar, con la premisa de avanzar en acciones conjuntas que permitan fortalecer la promoción turística y potenciar el destino en uno de los principales mercados emisores del mundo.

Durante el encuentro, se abordaron distintas estrategias vinculadas a la difusión del destino, la generación de campañas dirigidas y el intercambio de datos que permitan optimizar la visibilidad de Villa Carlos Paz dentro de la aplicación y su ecosistema digital.

Asimismo, se evaluaron oportunidades para impulsar productos específicos, fortalecer la oferta y acompañar el crecimiento sostenido que viene mostrando la ciudad en materia turística.

Desde el municipio destacaron la importancia de articular con plataformas líderes del sector para consolidar el posicionamiento de Villa Carlos Paz a nivel regional y nacional e internacional, mientras que los representantes de Despegar manifestaron su interés en trabajar de manera colaborativa con el destino, aportando herramientas tecnológicas y modelos de promoción.

«Avanzamos sobre un convenio marco con despegar argentina de posicionamiento del destino Carlos Paz para trabajar como socios estratégicos donde el sector privado forma parte del mismo. Esto tendrá de manera directa un efecto derrame para la ciudad a nivel turístico, en hotelería y en otros servicios, posicionando a Villa Carlos Paz no solo en Argentina sino en otros países a través del portal despegar»; detalló Sebastián Boldrini, secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes.

El encuentro permitió avanzar hacia un futuro convenio marco que formalizará la cooperación entre ambas partes, con el objetivo común de seguir impulsando el turismo y ofrecer a los visitantes una experiencia cada vez más completa y accesible.