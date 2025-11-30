Carlos Paz cerró noviembre con turismo alto y agenda repleta de eventos

Villa Carlos Paz despidió noviembre con una notable afluencia turística y múltiples actividades que convocaron a vecinos y visitantes. Desde talleres culturales y exhibiciones deportivas hasta un encuentro nacional de ciencias forenses y la tradicional rodada nocturna de motociclistas, la ciudad combinó movimiento turístico y participación comunitaria en distintos puntos del ejido urbano.

Entre los eventos destacados se realizó el cierre de los talleres anuales del Centro Vecinal Villa Independencia, con la Banda Sinfónica Municipal y diversas muestras artísticas y deportivas que reunieron a una gran cantidad de familias. En paralelo, el Programa Familia Activa concretó el cierre de la Liga Municipal de Fútbol Infantil en el Club Carlos Paz, donde más de 500 chicos participaron de partidos recreativos y recibieron certificados de fin de año. El programa también tuvo su cierre de talleres culturales y deportivos, con presentaciones de música, gimnasia rítmica y minivóley.

En el ámbito académico, el Teatro del Sol fue sede del 4° Encuentro Nacional de Ciencias Forenses, que reunió a especialistas de todo el país para dos jornadas de ponencias y formación profesional. También se desarrolló una jornada de forestación en Plaza Argentina, donde voluntarios y equipos municipales plantaron más de 30 árboles nativos en un trabajo conjunto por el ambiente.

El sábado por la noche, más de 4.000 motoqueros participaron de la 11° Nocturna 2025, conocida como “la rodada nocturna más grande del mundo”, realizada en el Parque de Asistencia del Rally Mundial, con música en vivo, sorteos y food trucks.

Sin embargo, el fin de semana también estuvo marcado por un fuerte temporal que provocó el ingreso de una creciente de 7 metros en Cuesta Blanca durante la madrugada del domingo. A la altura de Villa Carlos Paz, el caudal superó los 5 metros, obligando a cortar vados en El Fantasio y Playas de Oro y activar un amplio operativo preventivo. Se registraron caída de árboles, daños en barrios y trabajos de limpieza de calles, desagües y costas del río.

En paralelo, el Municipio informó avances clave en la colocación del nuevo acueducto, una obra emblemática que se realiza junto al Gobierno Provincial. Este miércoles 3 de diciembre se efectuará la primera conexión con la red troncal, por lo que el servicio de agua se verá restringido durante 24 horas. La intervención incluye la renovación de 2400 metros de cañería y será seguida por la obra de refuncionalización de Av. Cárcano, que incorporará mejoras viales, pluviales y de conectividad.

Villa Carlos Paz cerró así un fin de semana de alto movimiento, clima cambiante y obras estratégicas en marcha, combinando turismo, actividad social y tareas de infraestructura en un mismo marco.