Rodada histórica en Carlos Paz: miles de motos en la gran noche 2025

Este sábado se realizó en el Parque de Asistencia del Rally Mundial la 11° edición de la Nocturna, considerada la rodada nocturna más grande del mundo. Más de 4.000 motociclistas de distintos puntos del país participaron del evento, generando un imponente marco en uno de los encuentros moteros más importantes de la región.

La actividad fue organizada por Originarios Band of Brothers en conjunto con la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes. El intendente Esteban Avilés, el secretario Sebastián Boldrini y el director de Deportes Juan Solé estuvieron presentes en el encuentro, que combinó sorteos, música en vivo y una amplia propuesta gastronómica con food trucks.

El clima festivo, la masiva participación y la organización conjunta reforzaron el posicionamiento de Villa Carlos Paz como sede de actividades recreativas de alto poder de convocatoria.