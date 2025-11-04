Córdoba al máximo: reservas llenas y casi $4.000 millones por la final de la Copa Argentina

Córdoba al máximo: reservas llenas y casi $4.000 millones por la final de la Copa ArgentinaSe esperan entre 15.000 y 20.000 hinchas y un movimiento turístico que reafirma a Córdoba como capital nacional de los grandes eventos deportivos.
La ciudad de Córdoba se prepara para vivir otra jornada de gran convocatoria con la final de la Copa Argentina AXION energy, que enfrentará a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza este miércoles a las 21.10, en el estadio de Instituto Atlético Central Córdoba.
El evento, además de su relevancia deportiva, representa un fuerte impulso económico: se estima un movimiento de alrededor de $3.955 millones, calculado sobre un gasto promedio de más de $190 mil por visitante en alojamiento, gastronomía y transporte.
Las reservas hoteleras se encuentran prácticamente colmadas, con ocupación de entre el 90% y el 100% en los principales establecimientos de la capital provincial.
El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó el impacto positivo del evento: “Eventos como la final de la Copa Argentina son motores clave para nuestra economía turística. La llegada de visitantes de otras provincias fortalece a los hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios locales, y refuerza a Córdoba como destino estratégico para grandes acontecimientos”.
Capitani agregó que estas instancias “consolidan la política de atracción de grandes eventos deportivos y culturales. Cada partido, concierto o festival que se realiza en Córdoba contribuye a generar empleo, potenciar al sector privado y mostrar nuestra infraestructura y capacidad organizativa a nivel nacional”.
La venta de entradas se realiza exclusivamente en las ciudades de origen de cada equipo, y se espera la llegada de entre 15.000 y 20.000 hinchas provenientes de diferentes provincias.
Con este nuevo encuentro, Córdoba vuelve a posicionarse como una de las principales plazas del país para la realización de eventos masivos, gracias a su ubicación estratégica, la conectividad terrestre y aérea, y una oferta turística que combina infraestructura, servicios y pasión deportiva.