Valle Hermoso presentó proyectos de desarrollo económico ante la Agencia Córdoba Turismo

En el marco de una mesa de trabajo con autoridades provinciales, representantes de la Municipalidad de Valle Hermoso presentaron una serie de proyectos destinados a fortalecer la economía y el desarrollo turístico de la localidad.

El encuentro, encabezado por el secretario de Hacienda, Diego Sánchez, y la directora de Turismo, Anabel Pereyra Córdoba, contó con la participación del presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, con quien se abordaron diversas iniciativas de cooperación institucional.

Durante la reunión, los funcionarios locales hicieron entrega de propuestas orientadas a potenciar la actividad económica y turística, con foco en la sostenibilidad, la identidad regional y la generación de empleo.

Además, se analizó el trabajo vinculado a la nueva imagen de marca “Valle Hermoso Va Con Vos”, que busca posicionar a la localidad como un destino cercano, natural y amigable. En ese sentido, se destacó el proceso de digitalización en marcha, con la creación de un nuevo sitio web, sistemas de códigos QR informativos y la renovación de cartelería urbana y turística.

Como cierre del encuentro, se acordó la próxima visita de Capitani a Valle Hermoso, en el marco de las acciones de articulación entre el municipio y el Gobierno provincial.

Desde la Municipalidad resaltaron que estos avances forman parte de una estrategia integral para fortalecer la promoción, la infraestructura y la innovación en la gestión turística local, consolidando a Valle Hermoso como un punto clave del corredor del Valle de Punilla.