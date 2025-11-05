Cosquín celebra la Fiesta del Duende con cinco días de música, danza y arte

Cosquín vuelve a llenarse de color, música y tradición con una nueva edición de la Fiesta del Duende, que se desarrollará del 5 al 9 de noviembre en distintos espacios de la ciudad. Durante cinco días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de actividades culturales, arte en vivo y espectáculos al aire libre con entrada libre y gratuita.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Cosquín, invita a vivir una experiencia plena de identidad local, donde el folklore, la danza y la música se mezclan con las leyendas serranas que inspiran el espíritu del duende festivalero.

Arte en vivo y al aire libre

Desde el 5 hasta el 9 de noviembre, las plazas San Martín y Próspero Molina se transformarán en talleres abiertos, donde escultores y escultoras crearán obras en madera frente al público, permitiendo apreciar el proceso creativo desde el primer golpe hasta la pieza finalizada.

Caminatas y folklore en los cerros

El sábado 8 y domingo 9, a las 9:30, se realizarán caminatas al Sendero del Duende, guiadas por el músico Pichi Acosta, quien acompañará el recorrido con su violín en una propuesta que combina naturaleza, arte y leyendas locales.

Circuito Peñero y gastronomía tradicional

La noche del sábado 8 será el turno del Circuito Peñero, con espectáculos en bares y espacios gastronómicos de la ciudad. El recorrido incluirá el Resto Bar Girasol, Fogón Criollo, La Familia (Club de Ajedrez), Raíz y Copla Parrilla Resto Bar y Las Vegas, donde se podrá disfrutar de música en vivo, comidas típicas y baile popular.

Desfile y gran cierre festivalero

El domingo 9 de noviembre, desde las 19:00, la Avenida San Martín será escenario del gran desfile céntrico, con la participación de caporales, tinkus, morenadas, diabladas, escuelas de danza, ballets, talleres, bastoneras y murgas que llenarán las calles de ritmo y color.

El cierre será a partir de las 21:00 en la Plaza Próspero Molina, con la Escuela Municipal de Folklore, los ganadores del Certamen Pre Cosquín 2025, Mauro de la Canal (Canción Inédita) y Jorge Taborda (Solista Instrumental). También se presentarán Enrique y Tomás Olmos, y el broche de oro estará a cargo de Ceibo y La Callejera, dos referentes de la música popular que harán vibrar la plaza más emblemática del folklore argentino.

Todos los eventos son gratuitos y abiertos a la comunidad. El cronograma completo puede consultarse en las redes oficiales de Turismo Cosquín y de la Municipalidad de Cosquín.