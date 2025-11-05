La Cumbre vive el folklore con la Gran Peña Infantil Nacional

La Cumbre se prepara para vivir una jornada de música y tradición con una nueva edición de la Gran Peña Encuentro Nacional Infantil de Folklore, que se realizará el domingo 9 de noviembre a partir de las 13:00 en la Biblioteca y Club Deportivo La Cumbre.

El evento reunirá a artistas locales y regionales, y contará con las actuaciones de Aymara, Emanuel “El Andariego” Giraudo, Canto Chuncano y El Embrujo, quienes compartirán escenario con los grupos de danza del Taller Municipal de Folklore, el Grupo Amanecer Argentino y Raíces en el Escenario.

Con un espíritu familiar y festivo, la peña busca fortalecer el vínculo entre generaciones a través del folklore y las raíces culturales del país, en un ambiente de encuentro y celebración comunitaria.

La entrada general tiene un valor de $5.000 y puede adquirirse en el mismo lugar del evento. Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de una tarde colmada de música, danza y cultura popular.