Valle Hermoso: representantes de Turismo visitaron a Darío Capitani

Valle Hermoso. El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Valle Hermoso, Diego Sánchez, y la directora de Turismo, Anabel Pereyra Córdoba, se reunieron con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

Se avanzó en la mesa de trabajo en conjunto a la vez que se hizo entrega de proyectos para la potencialidad económica y desarrollo local de Valle Hermoso.

Otro de los temas abordados fue el trabajo realizado con la nueva imagen de marca Valle Hermoso Va Con Vos, los procesos de digitalización (sitio web y QR) y la renovación de cartelería.

En el encuentro se acordó una pronta visita de Capitani a Valle Hermoso. "Apuntamos al trabajo mancomunado con la Provincia para el desarrollo de Valle Hermoso", dijeron desde el área de Turismo local.

