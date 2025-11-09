Carlos Paz reafirmó su espíritu activo con un fin de semana de fiesta

Villa Carlos Paz vivió un fin de semana colmado de actividades que combinaron arte, deporte y comunidad. La Noche de los Museos en el Parque Estancia La Quinta, la Muestra Anual del Departamento de Arte y Movimiento (DAM) en el Teatro del Lago, el 39° Encuentro Primavera Coral en el Auditorio Municipal y la Expo Emprendedora con paseo de arte y decoración en la Galería Cultural Puente Uruguay fueron algunas de las propuestas más destacadas.

En el plano deportivo, se llevó a cabo una nueva edición del Certamen de Pesca Provincial en la costa del Lago San Roque y un encuentro de Maxi Vóley Femenino en el Estadio Arena. El intendente Esteban Avilés acompañó el sábado por la noche la celebración del 75° aniversario del Club Los Gigantes.

El cierre del fin de semana incluyó la tradicional búsqueda del tesoro “Atesorarte 2025”, una competencia lúdica y familiar que recorrió íconos turísticos de la ciudad, con premios por más de un millón y medio de pesos.

Cada propuesta reflejó el espíritu participativo y festivo de la comunidad carlospacense, que volvió a hacer de la ciudad un punto de encuentro entre cultura, deporte y recreación.