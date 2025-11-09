El Teatro del Lago vibró con la muestra anual del Departamento de Arte en Movimiento

El pasado viernes 7 de noviembre, el Teatro del Lago fue escenario del cierre del ciclo lectivo 2025 del Departamento de Arte en Movimiento (DAM), dependiente de la Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad.

La muestra anual ofreció una puesta integral que combinó danza, teatro, música y expresión corporal, protagonizada por los distintos talleres y elencos municipales. La velada reunió a alumnos, docentes, familiares y vecinos en un clima de emoción y celebración artística.

“Este cierre representa el fruto de un año de trabajo colectivo, donde el arte se convierte en una herramienta de encuentro, inclusión y expresión para toda la comunidad. Nos enorgullece ver cómo este espacio crece año a año, generando nuevas oportunidades de formación y participación cultural”, expresó el secretario de Turismo, Sebastián Boldrini.

Con entrada libre y gratuita, la noche se vivió como una verdadera fiesta del arte local, reafirmando el compromiso del municipio con el desarrollo cultural, la formación artística y la promoción del talento carlospacense.