Gran convocatoria en la feria de emprendedores en el Puente Uruguay

Durante el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre, se desarrolló una nueva edición de la Expo Emprendedora en la Galería Cultural del Puente Uruguay, con la participación de expositores de la ciudad y de distintas localidades de la región.

Desde las 14 horas, vecinos y turistas disfrutaron de un paseo colmado de propuestas gastronómicas, plantas, bijouterie, indumentaria, accesorios y objetos decorativos. La muestra, con entrada libre y gratuita, ofreció un entorno ideal para disfrutar del arte, el diseño y la producción local a orillas del lago San Roque.

La feria volvió a atraer a gran cantidad de visitantes y se consolidó una vez más como un espacio de encuentro, impulso y difusión para los emprendedores locales, reafirmando el valor de la creatividad como motor del desarrollo regional.