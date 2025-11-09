La música coral volvió a brillar en una velada inolvidable en la municipalidad

Este sábado, el Auditorio Municipal fue escenario de una emotiva velada con motivo de la 39° edición de la Primavera Coral, organizada por la Agrupación Coral Musicanto bajo la dirección de Alberto Finlay Wilson.

El encuentro reunió al Coro Municipal de Villa Ciudad Parque, la agrupación Abrazo Coral de Los Reartes y al coro anfitrión Musicanto, que ofrecieron un repertorio diverso con clásicos del cancionero popular y obras del repertorio coral contemporáneo.

Con entrada libre y gratuita, el público disfrutó de una noche cálida y armoniosa, colmada de aplausos y emoción. El evento volvió a poner en valor la tradición coral de la región y el papel de la música como lenguaje universal que une generaciones y comunidades a través del arte.