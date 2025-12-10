Boldrini y el convenio con Búzios: «Ayudará a crecer como destino internacional»

Tras el encuentro que se celebró el fin de semana pasado en el Palacio 16 de Julio, el secretario de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, destacó la importancia que tendrá para Villa Carlos Paz la firma de un convenio de colaboración con Búzios (Brasil).

La premisa será desarrollar accionar conjuntas promoción que permitan integrar sus propuestas: el sol y playa característicos de Búzios y la diversidad turística, cultural y recreativa de las sierras de Córdoba.

Boldrini también destacó el compromiso asumido por el secretario de Planeamiento e Integración de la ciudad de Búzios, Luis Augusto Silva Brava, quien estuvo acompañado por operadores turísticos argentinos y brasileños.

«Luis Augusto Silva Brava, nos visita nuevamente para avanzar en un convenio de colaboración entre ambos destinos. Ya habíamos recibido a su equipo y a su prefecto, y ahora están llevando adelante los pasos finales para formalizar este acuerdo que apunta a fortalecer aspectos turísticos, deportivos y también legislativos, aun siendo países distintos, pero compartiendo un mismo objetivo: el desarrollo del turismo»; señaló.

«La visita se da en el marco de una acción organizada por la empresa Planisferio Viajes, que está realizando jornadas de capacitación en el Hotel Amerian de nuestra ciudad para agentes de viaje de todo el país. Nosotros acompañamos estas iniciativas porque contribuyen a posicionar a Villa Carlos Paz dentro del mercado turístico privado»; completó.