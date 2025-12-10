Café de Montaña se incorpora al prestigioso circuito culinario de Córdoba

El ciclo de distinciones gastronómicas impulsado por la Agencia Córdoba Turismo sumó un nuevo nombre a su lista de referentes: Café de Montaña, un proyecto familiar que eligió San Javier para consolidar una propuesta que combina oficio, paisaje y una identidad serrana cada vez más valorada.

La iniciativa reconoce a establecimientos que contribuyen al desarrollo cultural y turístico de la provincia. En este caso, Café de Montaña se convirtió en un imprescindible del Valle de Traslasierra gracias a una impronta que une experiencia en el mundo del café, técnicas de barra y un entorno natural que potencia la visita.

El espacio funciona todos los días, de 8 a 23, con una oferta que abarca desayunos, brunch, almuerzos, meriendas y cenas. Su estética de refugio, sumada al trabajo de una familia que encontró en las sierras un nuevo modo de vida, lo posiciona como un punto de encuentro para residentes y visitantes.

Con esta distinción, Café de Montaña ingresa de manera formal al patrimonio gastronómico de la región, fortaleciendo la presencia de Traslasierra dentro del mapa culinario cordobés.