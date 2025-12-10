Carlos Paz y Búzios se unen detrás de un mismo objetivo: el turismo

Un importante encuentro se vivió el fin de semana pasado, cuando el intendente Esteban Avilés recibió una comitiva de autoridades gubernamentales de la ciudad de Búzios, con la premisa de avanzar en un convenio de colaboración turística entre Villa Carlos Paz y la ciudad brasilera cercana a Río de Janeiro.

El encuentro estuvo destinado a fortalecer los lazos entre ambos destinos y avanzar hacia la firma de un acuerdo de cooperación.

La reunión tuvo como propósito generar beneficios mutuos durante las temporadas altas y bajas, a través de acciones conjuntas de promoción que permitan integrar sus propuestas: el sol y playa característicos de Búzios y la diversidad turística, cultural y recreativa de Villa Carlos Paz.

De la importante reunión, participó el secretario de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, y el secretario de Planeamiento e Integración de la ciudad de Búzios, Luis Augusto Silva Brava, quien estuvo acompañado por operadores turísticos argentinos y brasileños.