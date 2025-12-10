El Festival del Humor y la Buena Mesa presentó su grilla

La Municipalidad de San Francisco presentó la programación oficial de la 23° edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, que se realizará el sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026. El anuncio incluyó la grilla completa de artistas y detalles de la propuesta gastronómica y humorística que caracteriza al evento.

Para la apertura, el sábado, subirán al escenario Los Tekis, Abel Pintos y Los Auténticos Decadentes, configurando una noche de fuerte convocatoria musical. El humor estará a cargo de Matías Barzola, Andrés López y El Loco Paul, quienes aportarán su sello al clásico festival.

El domingo, el cuarteto tendrá un rol central con las actuaciones de Monada, Dale Q’ Va, Desakta2 y Damián Córdoba, acompañados por el humorista Nardo Escanilla, encargado del cierre humorístico de la segunda jornada.

La entrada general costará 35.000 pesos; la tribuna, 15.000; y la platea tendrá un valor inicial de 25.000 pesos. Quienes adquieran el sábado dos plateas entre las filas 1 y 10 accederán al beneficio de estacionamiento gratuito. Además, se habilitó un abono promocional por los dos días a 50.000 pesos, disponible en preventa hasta el 31 de diciembre. Todas las ubicaciones incluyen acceso general.