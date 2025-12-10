La Falda inaugura la temporada con música, foodtrucks y un sunset

La Falda inaugurará la temporada 2026 con un sunset gratuito en el histórico Hotel Edén, este domingo 14 de diciembre a las 19. La propuesta combinará música en vivo, gastronomía al aire libre y una convocatoria abierta para vecinos y visitantes.

El evento contará con las presentaciones de los DJs Fer Palacio y Fede Bordonogne, además del show de Luve, quienes encabezarán una tarde pensada para iniciar el verano con ritmo y participación masiva.

La organización confirmó la presencia de foodtrucks y opciones gastronómicas variadas, en un formato distendido que busca potenciar el perfil turístico de la ciudad y generar un punto de encuentro previo a la llegada del movimiento fuerte de temporada.

La entrada será libre y gratuita, y desde el municipio invitaron a acercarse con amigos, familia o en pareja para disfrutar de una actividad que vuelve a posicionar al Hotel Edén como escenario central de la vida cultural y turística de La Falda.