La Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz informó que vuelven las visitas guiadas y nocturnas al Cerro de la Cruz. Se invita a vecinos y turistas a disfrutar de los ascensos que se extenderán durante el mes de diciembre, los días sábados.

Los interesados (a partir de los 7 años) deberán inscribirse previamente por Whatsapp (el mismo sábado) al número: (3541) 528822 y se precisó que habrá cupos limitados.

Los ascensos comienzan a partir de las 18,30 horas desde la base del cerro, en el Complejo Aerosilla, con un regreso nocturno previsto desde las 22 horas. El recorrido dura 3 horas y es de dificultad media, por lo que acceso y permanencia en la actividad queda sujeta a consideración de los guías especializados a cargo. Durante el ascenso, los guías comentan sobre la geología, la flora y fauna del lugar como así también la historia del lago San Roque y de la ciudad disfrutando del atardecer en contacto con la naturaleza.

Cuando cae la noche, comienza una nueva experiencia, el descenso nocturno muestra una ciudad brillante, en un ámbito relajado, permitiendo la contemplación y el disfrute durante todo el recorrido. La actividad se suspende por lluvia, tormentas o fuertes vientos.