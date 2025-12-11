El Camino de Brochero: presentaron un nuevo producto turístico internacional

Villa Carlos Paz. Con la presencia del intendente Esteban Avilés, el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, se presentó hoy en el Palacio Municipal de Villa Carlos Paz un nuevo producto turístico de carácter internacional para la ciudad, el Camino de Brochero.

El Camino de Brochero es una travesía única que une distintas regiones de la provincia de Córdoba, recorriendo no solo su rica historia, sino también el legado de uno de los personajes más destacados de Argentina, el Cura José Gabriel del Rosario Brochero.

Este camino, impregnado de su huella, invita a revivir su vida, su obra y su incansable labor en favor de los más necesitados, mientras se descubre una de las zonas más hermosas del país. Se divide en cinco rutas principales, que nos permiten conocer las distintas facetas de su vida y su obra: el Camino Mayor, el Camino del Norte, el Camino del Sur, el Camino de Los Gigantes y el Camino del Este. Diseñado para todo público motivados por disfrutar del aire libre, con inquietudes espirituales, religiosas o simplemente recreativas.

Una experiencia planteada para realizar caminando, en bicicleta, a caballo o en auto, factible de realizar en cualquier época del año. Este Camino es uno de los cinco Caminos Hermanos del Camino de Santiago de Compostela en todo el mundo y el único en América. Desde el año 2023 se realizan intercambios de experiencia, transferencia de conocimientos y asesoramiento para el desarrollo y la promoción de los Caminos.

Villa Carlos Paz: puerta de entrada al Camino Mayor

Uno de los puntos de inicio más importantes del Camino Mayor es Villa Carlos Paz. El recorrido de 11 km. comienza en la sede del Automóvil Club Argentino, transita por la costanera del lago, cruza el Puente del Centenario y llega hasta el Parque Estancia La Quinta, lugar ideal para el sellado de pasaportes, simbolizando el inicio de una peregrinación que conecta a los turistas y peregrinos con el alma de Brochero; de allí continúa por la costanera sur hacia la plaza Brochero de barrio Playas de Oro hasta el fin del ejido de la ciudad siguiendo luego por la localidad vecina de San Antonio de Arredondo.

Aunque el diseño de esta traza no es exactamente el que siguió el Cura Brochero, fue pensada para ofrecer un recorrido seguro y cómodo para los caminantes y peregrinos, respetando la conectividad, la seguridad y los valores paisajísticos que hacen de este camino una experiencia única.

“Esto va potenciar turísticamente a la ciudad en el segmento del turismo religioso. Es un producto internacional que tiene la provincia y de la que Carlos Paz ahora forma parte, para nosotros es un orgullo” expresó el Intendente Esteban Avilés y agregó “están todos invitados a recorrer estos 11 kilómetros que atraviesan 16 barrios distintos de la villa”. Cabe destacar que en los próximos días comenzarán las obras de instalación en los puntos mencionados de baldosas y mojones diseñados especialmente a tal fin.