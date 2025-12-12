Capilla del Monte lanzó “Veranizate 2026” con una amplia agenda estival

Capilla del Monte presentó oficialmente la Agenda de Verano 2026 “Veranizate”, una propuesta que integra al sector público y privado para ofrecer una programación amplia de actividades para residentes y visitantes.

Durante el lanzamiento, realizado en el Parador Nuevo Faro, se destacó que la iniciativa reúne eventos clásicos de la ciudad junto con nuevas propuestas recreativas y culturales orientadas a distintos públicos. El objetivo es generar espacios de encuentro, disfrute y participación comunitaria a lo largo de la temporada.

Desde la Secretaría de Turismo remarcaron que la agenda busca fortalecer la identidad local y ofrecer alternativas accesibles para quienes eligen Capilla del Monte como destino. La grilla completa será difundida progresivamente a medida que se confirmen fechas y artistas.