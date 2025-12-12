Capilla del Monte lanzó “Veranizate 2026” con una amplia agenda estival

La ciudad presentó su agenda estival
Capilla del Monte lanzó “Veranizate 2026” con una amplia agenda estivalEl municipio y el sector turístico presentaron la Agenda de Verano 2026, un programa que integra actividades tradicionales y nuevas iniciativas para fortalecer la vida cultural, recreativa y turística de Capilla del Monte durante la próxima temporada.
Capilla del Monte presentó oficialmente la Agenda de Verano 2026 “Veranizate”, una propuesta que integra al sector público y privado para ofrecer una programación amplia de actividades para residentes y visitantes.
Durante el lanzamiento, realizado en el Parador Nuevo Faro, se destacó que la iniciativa reúne eventos clásicos de la ciudad junto con nuevas propuestas recreativas y culturales orientadas a distintos públicos. El objetivo es generar espacios de encuentro, disfrute y participación comunitaria a lo largo de la temporada.
Desde la Secretaría de Turismo remarcaron que la agenda busca fortalecer la identidad local y ofrecer alternativas accesibles para quienes eligen Capilla del Monte como destino. La grilla completa será difundida progresivamente a medida que se confirmen fechas y artistas.