Carlos Paz celebró el Sunset 2025 con una noche de balance y premios

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz llevó a cabo anoche su tradicional Sunset de Fin de Año en el Hotel Amerian, un encuentro que reunió a autoridades, instituciones, empresarios, medios de comunicación y referentes del turismo para compartir balance, reconocimientos y celebración.

Entre los asistentes estuvieron el intendente Esteban Avilés; el secretario de Turismo y Deportes, Sebastián Boldrini; la intendenta de Cuesta Blanca, Ana Gaitán; el intendente de Icho Cruz, Paulo Tesio; autoridades de la Departamental Punilla; ex dirigentes de ASHOGA; socios estratégicos; y representantes de instituciones provinciales y regionales, como Gabriela Turcatti (AHT) y Christian Metrebián, presidente de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz.

En su mensaje, la presidenta de ASHOGA, Carolina Sacilotto, ofreció un discurso reflexivo que marcó el pulso del encuentro. Tras agradecer a los presentes, destacó la complejidad del año y la capacidad del sector para sostenerse, adaptarse y trabajar de manera conjunta. “Este no es un encuentro más. Es un momento para mirarnos y reconocer el camino transitado en un 2025 desafiante, exigente y en muchos momentos complejo. Pero también fue un año que demostró que la fortaleza del turismo en Villa Carlos Paz nace de nuestro propio entramado empresarial”, expresó.

La presidenta repasó luego la actividad institucional: participación en el Coloquio Tributario de FEHGRA; gestiones vinculadas a seguridad turística, infraestructura, informalidad y saneamiento del lago; acciones de promoción en ferias y eventos; programas de profesionalización junto a AHT, FEHGRA, la Universidad Blas Pascal y el municipio; y una cifra superior a las 1500 personas capacitadas a lo largo del año. También resaltó la ampliación de convenios estratégicos, beneficios para los socios y el fortalecimiento de la representación institucional. “Estuvimos, y acá estamos, con una ASHOGA activa, presente y trabajando. Eso es lo que hoy venimos a poner en valor”, enfatizó.

Sacilotto dedicó un pasaje especial a la Comisión Directiva, su equipo de trabajo y su familia, recordando que la institución transita el último tramo de su gestión. Cerró con una invitación al brindis “por lo que hicimos, por lo que aprendimos y por lo que todavía somos capaces de construir”.

El evento continuó con la entrega de distinciones a emprendimientos destacados del año, un momento esperado por el auditorio. Recibieron sus reconocimientos representantes de Juliette Posada Boutique, La Casa de Juan y el complejo Namasté, valorados por su aporte al destino y su compromiso con la excelencia. La noche también contó con homenajes a los socios honorarios Mario Sansone y Mariano Pedro Zecchin, figuras históricas del sector que dejaron un legado de trabajo y pertenencia institucional.

El cierre incluyó un espacio de encuentro, música y camaradería, acompañado por una propuesta gastronómica especialmente diseñada por el equipo del Hotel Amerian. El agradecimiento final destacó a las instituciones que acompañaron a ASHOGA durante el año, a las empresas con las que se consolidaron convenios estratégicos, a los medios por su apoyo permanente y al hotel anfitrión por recibir este encuentro que reafirma la identidad colectiva del sector.