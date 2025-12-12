Se viene una nueva caminata guiada en Cabalango

Una nueva caminata guiada podrá disfrutarse este fin de semana en Cabalango. Será el próximo sábado 13 de diciembre con inicio a las 8 horas y culminación a las 12 horas y recorrerá uno de los senderos más lindos de las sierras de Córdoba, acompañados por el guía Ezequiel Prieto.

La actividad dará comienzo en el vado y se dirigirá hacia Las 3 Cascadas con una dificultad: baja–moderada y la guía de Ezequiel Prieto, quien acompañará a los participantes a lo largo de una distancia de siete kilómetros.

Se trata de un paseo ideal para disfrutar del río, la vegetación serrana y la tranquilidad que caracteriza a Cabalango. Además, podrás ver el track del recorrido para ir conociendo el camino que vamos a transitar.

La actividad es gratuita y los interesados deberán anotarse a través del número telefónico: 11-32732175.