Tanti se prepara para vivir la Fashion Night: desfile y homenaje

El próximo sábado 13 de diciembre, desde las 19 horas, Tanti vivirá su «Fashion Night» con un desfile donde se presentarán las tendencias del 2026 en moda femenina, masculina y peinados.

El evento se realizará en el Hotel Tanti, uno de los espacios más emblemáticos de la localidad, y contará con la participación de modelos, estilistas y referentes del mundo de la moda. Además, habrá un especial homenaje a vecinos y vecinas que formaron parte de la historia del lugar.

La Municipalidad invita a participar de esta propuesta que fortalece la identidad local y enriquece la temporada. Es importante destacar, que las entradas se encuentran disponibles en Restaurant Melahel.