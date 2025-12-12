Tanti se prepara para vivir la Fashion Night: desfile y homenaje

Santa Moda
Tanti se prepara para vivir la Fashion Night: desfile y homenajeEl evento se realizará en el Hotel Tanti, uno de los espacios más emblemáticos de la localidad.
El próximo sábado 13 de diciembre, desde las 19 horas, Tanti vivirá su «Fashion Night» con un desfile donde se presentarán las tendencias del 2026 en moda femenina, masculina y peinados.
El evento se realizará en el Hotel Tanti, uno de los espacios más emblemáticos de la localidad, y contará con la participación de modelos, estilistas y referentes del mundo de la moda. Además, habrá un especial homenaje a vecinos y vecinas que formaron parte de la historia del lugar.
La Municipalidad invita a participar de esta propuesta que fortalece la identidad local y enriquece la temporada. Es importante destacar, que las entradas se encuentran disponibles en Restaurant Melahel.