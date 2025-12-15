Cabalango abrirá la temporada de verano con un festival popular

La comuna de Cabalango se prepara para vivir la Apertura de Temporada con un festival que se realizará en la Costanera Norte. Será el próximo sábado 20 de diciembre a las 16:30 hs y se invita a participar a vecinos y turistas.

Habrá shows en vivo, puestos de comida, una feria de artesanos y muchas sorpresas más.

En el transcurso de esta semana, se dará a conocer la grilla completa de actividades.

Desde el gobierno que encabeza Carla Bruno se viene trabajando intensamente para que sea un verano cargado de actividades y eventos para toda la familia.