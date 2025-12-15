Veranizate en Capilla del Monte: todo para disfrutar de tus vacaciones

La Municipalidad de Capilla del Monte presentó la programación de «Veranizate», una agenda cultural que contempla una serie de eventos imperdibles para disfrutar de la temporada de verano.

Se trata de presentaciones gratuitas que se realizarán en distintos puntos de la ciudad durante el mes de enero.

El jueves 8 de enero está prevista la presentación de Paquito Ocaño en el Balneario Municipal, mientras que el sábado 10 de enero será el turno de Martín Huergo en el Parador El Faro y el sábado 17 de enero, habrá un Festival de Bandas Tributo en las Escalinatas de Turismo. Para el jueves 22 de enero, se anunció un concierto de Magui Olave en el Balneario Municipal.

Finalmente, el sábado 24 de enero se desarrollará el Festival del Humor en las 5 Esquinas.