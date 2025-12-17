Crecen las reservas para disfrutar el verano en Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para la temporada de verano, hay un buen porcentaje de reservas y crecen las expectativas. El secretario de Turismo, Cultura, Deportes e Innovación, Sebastián Boldrini, señaló en conferencia de prensa que, a diferencia del año pasado, ya se registra un 35% de ocupación en los hoteles y complejos de cabañas.

«Los hoteles lanzaron paquetes especiales previos al 1 de enero, lo que impulsó las ventas, especialmente en alojamientos jerarquizados de tres y cuatro estrellas, además de casas, cabañas y alquileres temporarios para familias numerosas. El mayor movimiento turístico se espera a partir del 5 y 6 de enero, una vez pasado el Día de Reyes, con un fuerte incremento de jueves a domingo, impulsado principalmente por el turismo de cercanía y visitantes de Córdoba Capital y alrededores»; indicó.

Propuestas culturales y actividades gratuitas

Durante la temporada, Carlos Paz volverá a ofrecer una amplia agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas gratuitas, disponibles en la web oficial www.villacarlospaz.tur.ar, donde también se puede acceder mediante código QR.

Entre las propuestas se incluyen las actividades de Familia Activa, senderismo, trekking y canotaje, ascensos y descensos diurnos y nocturnos al Cerro de la Cruz, visitas guiadas al Casco Histórico, el centro y Parque Estancia La Quinta y Cine en tu Barrio.

Además, continúan las gestiones con empresas privadas para la posible realización de espectáculos musicales gratuitos durante enero, aunque aún no hay fechas confirmadas debido a la superposición con grandes festivales de la provincia.

Con una cartelera teatral récord, buenas expectativas de ocupación y una nutrida agenda cultural, la ciudad se encamina a vivir una nueva temporada de verano con propuestas para todos los públicos.