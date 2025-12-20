Los espectáculos musicales movilizaron a más de 200 mil visitantes en Córdoba

Córdoba. La Provincia de Córdoba vive uno de los mejores meses de diciembre en materia turística, impulsada por una intensa agenda de espectáculos musicales que ya movilizó —y continuará movilizando— a más de 200 mil visitantes y turistas en toda la provincia.

Eventos de gran convocatoria como el show de Airbag, las dos presentaciones de Shakira y el esperado regreso de Pity Álvarez, previsto para este sábado, posicionaron a Córdoba como uno de los principales destinos culturales del país en el cierre del año.

“Seguimos trabajando en las puertas de la temporada de verano para poner a Córdoba en lo más alto”, expresó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, quien además destacó que “la inversión e iniciativa del sector privado, sumado al incentivo permanente del gobernador Martín Llaryora por este perfil de eventos, pone a la provincia en un lugar de privilegio. Por eso nos eligen”.

Según estimaciones del departamento de estadísticas de Turismo, alrededor de 60 mil personas —entre asistentes y acompañantes— se concentrarán en la ciudad y sus alrededores durante el fin de semana, mientras que el nivel de reservas hoteleras alcanza el 70%, considerando distintas modalidades de alojamiento.

Este escenario se da a pocos días del inicio formal de la temporada de verano, que desde el sector anticipan como “mejor que la anterior”, con un calendario extendido de festivales, actividades culturales, propuestas teatrales, gastronomía y los tradicionales atractivos naturales que continúan seduciendo a turistas de todo el país.