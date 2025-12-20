Una multitud participó de la apertura de temporada de Tanti

Tanti. La ciudad de Tanti vivió ayer una jornada histórica con una masiva convocatoria en el marco de la Apertura de Temporada, un evento que reunió a cerca de 5 mil personas y marcó el inicio de una nueva etapa para la ciudad.

Las actividades comenzaron alrededor de las 18 horas con la inauguración del nuevo Edificio Municipal, un hecho significativo para la comunidad local. Posteriormente, vecinos y visitantes se trasladaron al Anfiteatro Municipal, donde se desarrolló una celebración abierta al público que colmó el espacio.

La propuesta artística incluyó shows en vivo de reconocidos grupos y artistas que hicieron vibrar al público durante toda la jornada. Sobre el escenario se presentaron Los Caligaris, Los Villanos del Pentagrama y El Fabri, quienes aportaron música y festejo a una tarde-noche cargada de entusiasmo y participación popular.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la comunidad y el impacto positivo del evento, que refuerza el perfil turístico y cultural de Tanti de cara a la temporada. Con una gran respuesta del público, la ciudad dio así el puntapié inicial a un verano que promete múltiples actividades y propuestas para vecinos y turistas.