Carlos Paz abrió oficialmente la Temporada de Verano 2025/26

Villa Carlos Paz dio inicio formal a la Temporada de Verano 2025/26 este domingo por la noche con un evento de apertura en la disco Khalama, donde artistas, elencos teatrales y productores recorrieron la alfombra roja y presentaron sus propuestas para el verano que comienza.

Desde las primeras horas de la noche, el lugar concentró a referentes del sector turístico, cultural y del espectáculo, en una puesta que buscó marcar el arranque de la temporada alta y reforzar el posicionamiento de la ciudad como uno de los principales destinos del país.

En ese marco, el intendente Esteban Avilés destacó que la apertura no representa solo el inicio del verano, sino una proyección integral de Carlos Paz como destino turístico anual. Señaló que la ciudad se consolidó como uno de los centros turísticos con mayor ocupación proporcional del país, a partir de una planificación sostenida en el tiempo.

Avilés remarcó el impacto del Master Plan de Turismo, al sostener que permitió ordenar la ciudad no solo desde la promoción, sino también desde la inversión y la planificación estratégica, generando un antes y un después en el desarrollo local. En ese sentido, reconoció especialmente a los vecinos que trabajan todo el año y a quienes apuestan con inversiones al crecimiento de la ciudad.

Durante su mensaje, el intendente también agradeció a productores y artistas que continúan eligiendo a Carlos Paz como plaza, y señaló que en los últimos diez años la ciudad logró un protagonismo sostenido dentro del circuito turístico y teatral nacional.

Al referirse al lugar elegido para el lanzamiento, Avilés subrayó el valor de la noche como producto turístico, con décadas de historia en la ciudad. Destacó el rol de las discotecas como ícono local, con inversiones permanentes en tecnología, sonido e iluminación, y señaló que este sector fue clave para que Carlos Paz trascendiera las fronteras del país y alcanzara reconocimiento a nivel sudamericano.

Además, puso en valor el trabajo del Estado municipal en la generación de actividades gratuitas culturales, recreativas y deportivas, y en la recuperación de espacios abiertos como el río, el lago y las montañas, integrándolos a la propuesta turística.

Finalmente, Avilés aseguró que el pulso de la temporada lo marca el sector privado, y afirmó que el clima de expectativa es positivo. Según indicó, ese acompañamiento y optimismo diferencian hoy a Carlos Paz frente a otros destinos turísticos del país.