Carlos Paz reconoció a las discotecas: “Queríamos poner en valor la noche carlospacense”

En el marco de la apertura oficial de la Temporada de Verano, el secretario de Turismo, Deporte y Cultura de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, destacó el reconocimiento a los boliches históricos de la ciudad y el trabajo articulado con el sector privado como uno de los ejes del inicio del verano.

“Estamos dando el puntapié inicial de lo que va a ser nuestra apertura de temporada, justo el 21 de diciembre, el día que comienza el verano para nosotros”, señaló Boldrini, al remarcar que el objetivo fue poner en valor la noche carlospacense, un sector que —según indicó— el intendente Esteban Avilés viene reconociendo desde hace tiempo.

En ese sentido, subrayó la presencia en el escenario de los hijos de quienes fundaron las principales discotecas, a quienes definió como parte de una tradición empresarial que sigue vigente. “Tener arriba del escenario a los hijos de los que iniciaron esas empresas nos pone muy contentos”, expresó, destacando además a Khalama como una de las grandes discotecas de la ciudad.

Boldrini remarcó que uno de los rasgos distintivos de Carlos Paz es la unidad entre el sector público y el privado, y señaló que ese vínculo se sostiene a través de espacios de diálogo permanentes. Mencionó el rol de la Cámara de Turismo, que integra a parte del sector nocturno, y la participación de ASHOGA dentro de una mesa de trabajo conjunta con el Municipio.

“Nosotros no vamos a nada que a ellos no les convenga. Ellos nos marcan hacia dónde hay que ir y nosotros acompañamos en lo que sea visible y beneficioso”, explicó, al afirmar que ese esquema de trabajo permite planificar la temporada de manera consensuada.

En relación con las expectativas, Boldrini se mostró optimista y aseguró que la temporada se desarrollará como fue planificada, con buen nivel de afluencia turística y especial cuidado en la política de precios. Indicó que se acordó un 35% de reservas para la primera semana fuerte, que incluye el 24 y el 25 de diciembre, con posibilidad de incremento para las fechas de fin de año y Año Nuevo.

Finalmente, valoró el modo de trabajo del sector nocturno local, destacando que no prima la competencia individual sino la organización conjunta de eventos y fiestas, algo que —según afirmó— el Municipio busca acompañar y fortalecer.