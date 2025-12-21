El Flaco Pailos: “Estamos muy contentos de volver a Carlos Paz con Caos de risa”

En el marco de la apertura de la Temporada de Verano 2025/26 en Villa Carlos Paz, El Flaco Pailos, uno de los artistas confirmados para este verano, expresó su entusiasmo por regresar a la ciudad con la obra “Caos de risa”, una propuesta humorística que volverá a compartir escenario con la Corporación de Mujeres.

“Estamos muy contentos de estar acá otra temporada más, con Caos de risa. Creemos que va a ser una buena temporada”, señaló el humorista, al confirmar que el espectáculo se presentará de jueves a domingo en el Teatro del Sol, Shopping, repitiendo la dupla que ya funcionó el verano pasado.

Pailos destacó que la cartelera de este año tendrá menos obras, lo que a su entender permitirá una mejor distribución del público entre las distintas propuestas. “Hay muy buenas opciones, pero al haber menos espectáculos se puede repartir mejor el público”, explicó.

Con la experiencia de la temporada anterior como respaldo, el artista se mostró confiado en repetir el buen desempeño. “Esperamos que el éxito del año pasado se repita este verano. Confiamos mucho en lo nuestro y estamos realmente muy contentos”, afirmó.

La presencia de figuras como El Flaco Pailos forma parte del fuerte respaldo artístico con el que Carlos Paz apuesta a una nueva temporada, combinando humor, teatro y una cartelera diversa para el público que elige la ciudad cada verano.