Mago Matus y Willy Magia: “Estamos muy contentos, felices de estar en el Luxor”

En el marco de la presentación de la Temporada de Verano 2025/26 en Villa Carlos Paz, los magos Matus y Willy Magia, ganadores del Carlos de Oro la temporada pasada, confirmaron su regreso a la ciudad con el espectáculo “Épico Legendario”, que se presentará en el Teatro Luxor.

“Estamos muy contentos, vamos a estar en el teatro Luxor. La verdad, felices”, expresaron, al recordar una temporada anterior marcada por el reconocimiento y el acompañamiento del público. “Se nos dio todo el año pasado: ganamos el Carlos de Oro y agotamos entradas”, señalaron.

Los artistas destacaron que el proyecto es el resultado de muchos años de trabajo, primero de manera individual y luego en conjunto. “Venimos trabajando hace muchos años, por ahí de otra manera, y ahora nos juntamos y se provocó esto”, explicaron.

El espectáculo cuenta además con la participación de Lima Lima Sole y Agostina, las bailarinas del elenco. Lima Sole fue reconocida la temporada pasada con el Carlos a la mejor bailarina, un dato que los magos resaltaron como parte del equipo artístico que los acompaña en escena.

“La magia no tiene edad, es para toda la familia”, afirmaron, al definir el espíritu de la propuesta. Según explicaron, el objetivo es que el espectáculo pueda ser disfrutado tanto por grandes como por chicos, un equilibrio que consideran clave y que buscan sostener en cada función.

“Épico Legendario” se presentará de viernes a domingos, a las 21:30, con estreno el viernes 26 de diciembre, sumándose a la cartelera fuerte de la temporada teatral de Carlos Paz.