Rocío Pardo: “Es un desafío muy grande dirigir a estos tres actores”

Villa Carlos Paz suma a su cartelera de la Temporada de Verano 2025/26 la comedia “Ni media palabra”, una propuesta apta para todo público que combina humor, situaciones imprevisibles y un juego escénico que no da respiro.

La historia presenta a tres hombres, una noche que parecía común y una visita tan inesperada como incómoda, que desata una sucesión de situaciones donde nada termina como estaba planeado. El resultado es una comedia familiar, pensada para reír de principio a fin.

El espectáculo cuenta con autoría de Fernando Schmidt y un elenco integrado por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez, bajo la dirección de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

Durante la presentación, Rocío Pardo destacó el desafío que implica conducir este proyecto. Señaló que trabajar con tres actores de amplia trayectoria es una gran responsabilidad y también una motivación. “Son tres artistas que todos conocemos y admiramos”, expresó.

Pardo explicó que el equipo viene ensayando desde hace más de dos meses, enfocados en pulir la propuesta y en observar cómo responde el público ante el material. Se mostró especialmente entusiasmada con el género y con el hecho de que se trate de su primera experiencia como directora.

Consultada sobre su vínculo con el teatro, aseguró que todo lo relacionado con la escena siempre tiene un lugar en su vida. Si bien aclaró que en esta temporada no estará sobre el escenario, no descartó volver a actuar si aparece un proyecto que la entusiasme.

También se refirió al momento personal que atraviesa tras su reciente casamiento con Nicolás Cabré, y afirmó que vive esta etapa con naturalidad y felicidad, combinando lo personal y lo profesional.

Finalmente, Pardo valoró la posibilidad de presentar la obra en Carlos Paz, ciudad que considera su casa, y expresó su deseo de que el público disfrute de una comedia que definió como “hermosa, divertida y para toda la familia”. La obra tendrá funciones durante toda la temporada, hasta fines de febrero.