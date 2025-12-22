Ángel Carabajal con Mariana Clemensó: “Somos dos apasionados que amamos hacer esto”

Villa Carlos Paz suma este verano una de las propuestas más ambiciosas e innovadoras de la cartelera con “Soy Mestiza”, el espectáculo protagonizado por Mariana Clemensó y dirigido por Ángel Carabajal, que fusiona flamenco, folklore, tango y ritmos árabes en una puesta de fuerte identidad cultural y proyección internacional.

Durante la presentación de la temporada, Ángel Carabajal destacó el trabajo artístico de Clemensó y convocó al público a acompañar la propuesta. Señaló que se trata de una artista de primer nivel, con una extensa trayectoria y una forma de trabajo marcada por la dedicación y la pasión. Según explicó, el espectáculo de este año incorpora mayor producción, una mirada renovada y un elenco numeroso, con el objetivo de que el espectador se lleve una experiencia más potente y sorprendente.

Carabajal remarcó que el proyecto nace del encuentro entre dos artistas apasionados por lo que hacen y que este verano la apuesta es aún mayor, con una puesta escénica fortalecida y una identidad más definida.

Por su parte, Mariana Clemensó reflexionó sobre el crecimiento del espectáculo respecto a la temporada pasada, cuando “Mestiza” debutó sin grandes recursos. Recordó que el año anterior la propuesta se presentó con una estructura mínima, mientras que este verano suma una puesta visual imponente, pensada para potenciar el impacto escénico. Destacó además el acompañamiento artístico y humano de Ángel Carabajal, y expresó sentirse contenida y respaldada en esta nueva etapa.

La artista también valoró el acompañamiento del público, que permitió que el espectáculo se consolide y se proyecte durante toda la temporada, con funciones previstas hasta marzo y una agenda intensa de trabajo.

“Soy Mestiza” se presenta en Villa Sports Bar, formando parte de la oferta cultural del verano carlospacense, con una propuesta que celebra la diversidad cultural desde una mirada contemporánea.