Arte, diseño y emprendedores para recorrer en el Puente Uruguay

Vecinos y turistas ya pueden disfrutar de la Feria de Emprendedores, Arte y Deco en la Galería Cultural del Puente Uruguay, un paseo que combina creatividad, diseño y producción local en uno de los puntos más visitados de la ciudad.

La feria está abierta todos los días, de 19 a 01, y se extenderá hasta el próximo 5 de marzo, ofreciendo una alternativa ideal para recorrer al caer la tarde y durante la noche, tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes la visitan en temporada.

Emprendedores de Villa Carlos Paz y de la región presentan una amplia variedad de propuestas que incluyen arte, decoración, plantas, bijouterie, indumentaria, accesorios y opciones gastronómicas, en un espacio pensado para pasear, mirar y descubrir producciones originales.

Con entrada libre y gratuita, la feria se consolida como un punto de encuentro que suma valor cultural y turístico al corredor del Puente Uruguay, integrando diseño, identidad local y disfrute al aire libre.