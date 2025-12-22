Pedro Alfonso: “Nos divierte mucho lo que estamos haciendo”

En el marco del lanzamiento de la Temporada de Verano 2025/26 en Villa Carlos Paz, Pedro Alfonso habló sobre “Cortocircuito”, el nuevo espectáculo que llegará esta temporada al Teatro del Lago, con una mirada humorística puesta en la inteligencia artificial, los humanoides y la confusión entre lo real y lo virtual.

Según explicó el actor, la obra toma como eje lo que hoy atraviesa a la sociedad. “Apuntamos un poco a lo que está pasando ahora, a eso de no saber si un video es real o no”, señaló, aclarando que todo está abordado desde el humor y el código propio del grupo, una fórmula que los divierte y los identifica.

Al referirse al elenco, Alfonso admitió que será una temporada distinta por la ausencia de Paula Chaves y Pachu Peña, aunque aclaró que ambos tendrán alguna participación especial. “Los voy a extrañar a los dos, pero es una decisión del momento. De alguna manera van a estar, van a subir al escenario en alguna escena”, adelantó.

El actor también expresó su deseo de que sea una buena temporada para todos, destacando el atractivo de Carlos Paz como destino turístico y teatral. “Es un lugar hermoso para venir a disfrutar, hay mil opciones. Ojalá se llene, que esté lindo y que le vaya bien a todos”, manifestó.

“Cortocircuito” contará con un elenco integrado por Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y Julieta Poggio, bajo la dirección de Diego Ramos. Tendrá funciones de martes a domingo, con estreno el jueves 25 de diciembre.