Apertura de temporada en Cabalango: “Se viene con todo”, dijo Bruno

Cabalango presentó oficialmente su temporada turística con una propuesta centrada en el bienestar, la naturaleza y el trabajo local, articulando al sector público y privado, con una amplia agenda de actividades, alta ocupación anticipada y una fuerte apuesta a salir de la estacionalidad.

La jefa comunal Carla Bruno encabezó la apertura y aseguró que “Cabalango se viene con todo”, con una temporada que combina turismo de bienestar, actividades al aire libre, shows, gastronomía y servicios organizados. Remarcó que el turismo es trabajo local y una red que debe fortalecerse desde una economía circular, con propuestas pensadas para disfrutarse durante todo el año.

Entre las actividades destacadas, la comuna ofrecerá trekking, un equipo de terapeutas con masoterapia dirigida por una kinesióloga, espacios de gimnasia para personas mayores en Plaza Nativa, actividades en el banco de genética, circuitos de bicicletas y propuestas integrales para disfrutar la naturaleza en un entorno cuidado.

Sobre la feria artesanal, Bruno indicó que el 70% de los artesanos son de la localidad, y que forman parte de la grilla durante toda la temporada y el año, sosteniendo la identidad local. Señaló además que, aunque Cabalango es una comunidad pequeña, “en turismo es inmensa”, y que el desafío es seguir mejorando la infraestructura para recibir turistas y comerciantes.

En cuanto al estacionamiento, explicó que los valores se definieron en conjunto con otras localidades para evitar grandes diferencias, aclarando que el pago corresponde a un servicio integral que incluye guardavidas, sala de primeros auxilios, traslado, protección civil y recolección de residuos, con el río protegido durante toda la temporada.

Consultada sobre acuerdos de precios con el sector hotelero, la jefa comunal señaló que no fue necesario formalizarlos, ya que desde el inicio de la gestión y tras reuniones realizadas durante el año, los prestadores se organizan de manera consensuada. En ese marco, destacó que Cabalango debe dejar atrás la lógica de una temporada corta y trabajar con tarifas sostenibles durante todo el año. Actualmente, ya hay un 80% de reservas y un alto nivel de consultas, lo que anticipa una temporada plena.

Finalmente, Bruno confirmó la doble edición de la Fiesta de la Peperina, que se realizará el viernes 30 y sábado 31. El viernes estará dedicado íntegramente a artistas locales, como un espacio para mostrar el talento de Cabalango, mientras que el sábado se desarrollará la edición tradicional, con música y baile en el predio de la capilla San Cayetano.