Carlos Paz es uno de los destinos más buscados para Año Nuevo

Lo reveló un informe de Booking
Carlos Paz es uno de los destinos más buscados para Año NuevoLa ciudad lidera el ranking de los lugares más solicitados dentro de la Provincia de Córdoba.
Un relevamiento realizado por Booking reveló que cuáles son los destinos preferidos para Año Nuevo y Villa Carlos Paz se posiciona como uno de los más elegidos. El informe se sustenta en las búsquedas realizadas entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre con fecha de check-in el 23 de diciembre de 2025 y check-out para el 2 de enero de 2026.
La ciudad lidera el ranking de destinos cordobeses y se metió entre las más elegidas del país.
De acuerdo a la plataforma de viajes, le siguen la ciudad de Córdoba, Villa General Belgrano, Mina Clavero y Santa Rosa de Calamuchita.
El dato coincide con el buen nivel de reservas que muestran los alojamientos carlospacenses de cara a los primeros días del 2026.