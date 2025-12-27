Postales: Así se vivió la Apertura de Temporada de Cabalango

La comuna de Cabalango dejó inaugurada su temporada de verano con un festival popular que congregó a vecinos y turistas en la costanera del arroyo Los Chorrillos. Se pudo disfrutar de una tarde de música en vivo, artesanías y variadas propuestas gastronómicas, enmarcadas dentro de una agenda donde la naturaleza es la gran protagonista.

La jefa comunal Carla Bruno destacó el calendario de actividades veraniegas que la localidad ofrecerá durante el 2026 y anticipó lo que será la celebración de la Fiesta de la Peperina (que se realizará el viernes 30 y sábado 31 de enero).

Las actividades al aire libre, los shows, la gastronomía y los servicios de calidad marcarán el tenor de la temporada y habrá propuestas como trekking, gimnasia para adultos mayores y circuitos para hacer en bicicletas.

Los balnearios fueron acondicionados para recibir a los visitantes y cuentan con guardavidas, sala de primeros auxilios y recolección de residuos. Pero además, se acordó una tarifa fija de estacionamiento para evitar las estafas.