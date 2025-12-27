Valle Hermoso despide el 2025 y tendrá su Apertura de Temporada

Una noche especial se vivirá este sábado 27 de diciembre en la localidad de Valle Hermoso, donde se realizará un brindis de fin de año y se llevará adelante la Apertura de Temporada.

La convocatoria será en la Plaza Manuel Belgrano a partir de las 20,30 horas.

Habrá cocina en vivo, shows musicales de Paola Valero y Algo Va a Salir, la presentación del Ballet Municipal Lampatu Mayu, ritmos y energía con Más que Ritmos, la presentación de Lolo y un gran cierre con Chiclak.

«Una propuesta para encontrarnos, celebrar y disfrutar en comunidad. Vení a despedir el año y a brindar juntos por todo lo que viene. El verano arranca acá»; expresaron desde el gobierno local.