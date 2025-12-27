Valle Hermoso despide el 2025 y tendrá su Apertura de Temporada

Sierras de Córdoba
Valle Hermoso despide el 2025 y tendrá su Apertura de TemporadaLa convocatoria será este sábado 27 de diciembre en la Plaza Manuel Belgrano desde las 20,30 horas.
Una noche especial se vivirá este sábado 27 de diciembre en la localidad de Valle Hermoso, donde se realizará un brindis de fin de año y se llevará adelante la Apertura de Temporada.
La convocatoria será en la Plaza Manuel Belgrano a partir de las 20,30 horas.
Habrá cocina en vivo, shows musicales de Paola Valero y Algo Va a Salir, la presentación del Ballet Municipal Lampatu Mayu, ritmos y energía con Más que Ritmos, la presentación de Lolo y un gran cierre con Chiclak.
«Una propuesta para encontrarnos, celebrar y disfrutar en comunidad. Vení a despedir el año y a brindar juntos por todo lo que viene. El verano arranca acá»; expresaron desde el gobierno local.