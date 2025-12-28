Carlos Paz es uno de los destinos más buscados para Año Nuevo

Un relevamiento realizado por Booking reveló que cuáles son los destinos preferidos para Año Nuevo y Villa Carlos Paz se posiciona como uno de los más elegidos. El informe se sustenta en las búsquedas realizadas entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre con fecha de check-in el 23 de diciembre de 2025 y check-out para el 2 de enero de 2026.

La ciudad lidera el ranking de destinos cordobeses y se metió entre las más elegidas del país.

De acuerdo a la plataforma de viajes, le siguen la ciudad de Córdoba, Villa General Belgrano, Mina Clavero y Santa Rosa de Calamuchita.

El dato coincide con el buen nivel de reservas que muestran los alojamientos carlospacenses de cara a los primeros días del 2026.