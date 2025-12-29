El emotivo posteo de J Balvin dedicado a Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. J Balvin volvió a demostrar que su vínculo con la Argentina va mucho más allá de lo musical. En plena temporada de fiestas, el artista colombiano eligió Villa Carlos Paz como destino para descansar y celebrar junto a su pareja, la modelo carlospacense Valentina Ferrer, y la familia de ella. Lejos de los grandes escenarios y del ritmo frenético de las giras internacionales, el cantante se mostró relajado, en contacto con la naturaleza, compartiendo momentos íntimos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Las imágenes publicadas por el propio vocalista en su cuenta de Instagram dejaron en claro el espíritu de la escapada. “El tiempo pasa rápido en Carlos Paz, Argentina. Los amo, gracias por tanto amor”, escribió el músico junto a una serie de postales que combinan descanso, paisaje serrano y escenas cotidianas. Y hasta posó en una fotografía dentro del sol del logo de Villa Carlos Paz, en la costanera de la ciudad.

El viaje tuvo un fuerte componente afectivo. No se trató solo de turismo, sino de un reencuentro con las raíces de su novia, oriunda justamente de Villa Carlos Paz. La pareja, que suele mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, volvió a elegir Córdoba como refugio, repitiendo una postal que ya se había dado en años anteriores, cuando Balvin visitó la provincia para compartir celebraciones familiares.